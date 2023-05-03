В Челябинской области 34-летнего электромонтера убило током

Мужчину ударило током во время аварийного осмотра подстанции
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В Челябинской области погиб 34-летний электромонтер. Он работал на подстанции рядом с селом Подовинным в Октябрьском районе.
Следователи выяснили, что мужчина искал неисправности в блоке подстанции. Он дотронулся до элемента, который находился под напряжением, и получил смертельный удар током.
— По данному факту проводится доследственная проверка, — уточнили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета. — Выполняются проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования.
Напомним, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин накануне раскритиковал подчиненных из Челябинской области за неспешность в работе с обращениями граждан.
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