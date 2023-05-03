В Челябинске до конца года отремонтируют 43 трамвайных переезда

Ремонтом займутся в центре города, на северо-западе, в Тракторозаводском, Ленинском и Металлургическом районах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в 2023 году собираются отремонтировать 43 трамвайных переезда.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», чинить пути будут совместными усилиями. Капремонт 12 переездов возьмет на себя ОГКУ, «ЧелябГЭТ» самостоятельно займется текущим ремонтом 17 транспортных узлов, а вместе с городским Комитетом дорожного хозяйства починит еще пять. Обновление шести переездов полностью возьмет на себя Комитет дорожного хозяйства.

Три переезда ранее уже починили, но плохо. По гарантии их отремонтируют заново. Это участки путей на пересечении проспекта Победы с улицей Косарева и улицей Чайковского, а также на перекрестке улицы Жукова и Шоссе Металлургов.

Помимо упомянутых переездов, на проспекте Победы обновят еще восемь, в том числе на перекрестках с улицами Каслинской, Молодогвардейцев, 40-летия Победы и Чичерина.

Лидер по количеству запланированных к ремонту участков — улица Горького. Там собираются привести в порядок 11 переездов, в том числе на перекрестках с улицами Правдухина, Савина, Салютной и Бажова.

На Свердловском проспекте обновят семь переездов, на улице Гагарина — шесть.

Вдобавок чинить будут пути на пересечении улиц Российской и Труда, Шоссе Металлургов и улицы Сталеваров, перекрестках улицы Цвиллинга с проспектом Ленина, улицами Труда и Коммуны, перекрестках улиц Машиностроителей и Суркова, Дзержинского и Батумской, Шоссе Металлургов и Румянцева.

Напомним, в ремонт трамвайных путей в Челябинске в этом году вложат более миллиарда рублей.

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