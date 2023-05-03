Банк Уралсиб в Челябинске провел круглый стол с участием риелторов и застройщиков

Фото: Уралсиб

Банк Уралсиб в Челябинске провел круглый стол по ипотеке для застройщиков и риелторов. В мероприятии, которое состоялось 25 апреля в конференц-зале гостиницы «Челябинск-Сити», приняли участие более 70 представителей известных в городе агентств недвижимости и строительных компаний.

Участники круглого стола обсудили новые возможности для клиентов, приобретающих недвижимость с использованием ипотечных программ Банка Уралсиб, и пути расширения сотрудничества с банком. На мероприятии представители Уралсиба рассказали о новой опции «Отсрочка первоначального взноса», совместимой с программами «Ипотека с государственной поддержкой», «Ипотека для семей с детьми» и «Новостройка».

Благодаря этой опции клиенты банка могут приобретать квартиры, таунхаусы и апартаменты у партнеров застройщиков, даже не имея первоначального взноса на день сделки. Первоначальный взнос можно внести через 3-12 месяцев после сделки. Такой вариант расчетов комфортен, например, в сделках, где первоначальный взнос формируется от продажи квартиры на вторичном рынке. При помощи опции «Отсрочка первоначального взноса» клиент может купить новую квартиру и уже после этого завершить сделку по продаже старой квартиры, избежав риска возможного повышения стоимости новостройки.

«Одним из приоритетных направлений в развитии ипотечного кредитования является эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с риелторами и застройщиками. Подобные встречи способствуют формированию лояльности и развитию долгосрочных и дружеских отношений с нашими партнерами. Данное мероприятие пользуется большой популярностью и уже стало доброй традицией Уралсиба в Челябинске, мы намерены и в будущем поддерживать подобные мероприятия в городе» - отметила в своем приветственном слове Глава Челябинской территориальной дирекции Банка Уралсиб Елена Кукк.

Приглашенные партнеры застройщики - ГК Голос.Девелопмент, ГК Апри и ГК WhiteGroup рассказали о своих проектах и поделились планами на ближайший год. В скором времени клиенты Уралсиба получат еще больший выбор жилых комплексов, в которых возможно приобрести квартиру с отсрочкой первоначального взноса. В конце встречи состоялась живая дискуссия профессионалов, посвященная запросам участников сделки с жилой недвижимостью.

«У банка, риелторов и застройщиков – единые цели, это оказание квалифицированной помощи в решении задач наших общих клиентов и развитие рынка недвижимости, – отметила Елена Пономарева, начальник отдела ипотечного кредитования ДО «Челябинский». – Поэтому важно обсуждать ситуацию на рынке и перспективы сотрудничества с людьми, которые продают жилье конечному потребителю, получать «обратную связь» по тем новинкам, которые мы постоянно внедряем».

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