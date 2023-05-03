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НовостиОбщество3 мая 2023 7:35

Двух жителей Челябинска задержали за помощь нелегальным мигрантам

Горожане оформляли для иностранцев фиктивные трудовые договоры
Елена КОЛЧИНА
Фото: УФСБ по Челябинской области

Фото: УФСБ по Челябинской области

Двое жителей Челябинска помогали иностранцам незаконно остаться в России. Они оформляли для приезжих фиктивные трудовые договоры, а потом ставили тех на миграционный учет. Махинациями челябинцы занимались не по порыву души, а за плату.

— Следственным органом УФСБ в отношении двоих граждан возбуждено и расследуется уголовное дело, — сообщили в региональном управлении ведомства.

Дело возбудили по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Челябинцам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

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