В танцевальном клубе GallaDance Riverside прошла Flowers Night

Фото: GallaDance Riverside

В рамках Flowers Night прошёл финал ежегодного эксклюзивного проекта «Танцуй в компании», который сеть танцевальных клубов GallaDance разработала для поддержки командного духа, развития корпоративной культуры и укрепления связей внутри делового сообщества. В нем участвуют крупные компании города.

Фото: GallaDance Riverside

В проекте победила цветочная сеть Fan Fan Tulpan, которая отметилась и в номинации «Яркий образ». Fan Fan Tulpan делает жизнь счастливее, создавая с помощью цветов волшебное настроение в мире.

Фото: GallaDance Riverside

В номинации «Оригинальность» одержали победу команда образовательного холдинга Kidsunivers и Babystar. Это детский центр развития, детский сад и билингвальная русско-английская школа. Образование для детей с 8 месяцев до 17 лет.

Победители в номинации «Артистизм» - «ДНК клиника». Сеть клиник в Челябинске, Магнитогорске, Казахстане имеет собственные лаборатории. В холдинге работает более 100 профессиональных врачей. Входит в топ-100 лучших клиник России и на протяжении 20 лет заботится о здоровье пациентах.