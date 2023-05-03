«Выходим по одному»: жители Миасса устроили взрыв во дворе и напугали жильцов

Любителей пиротехники быстро нашли и задержали Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Компания гуляк поздним вечером 2 мая всполошила целый двор в Миассе. Пьяные мужчины принесли с собой петарду и взорвали ее. Инцидент сняла камера наблюдения в подъезде на улице Молодежной.

На кадрах заметно, как трое мужчин, посмеиваясь, подходят к дому. По всей видимости, они пытаются вызвать на улицу какого-то своего знакомого, а для привлечения внимания используют пиротехнику. Эффект выходит не только ярким, но и громким. От грохота начинают выть сирены сигнализации в автомобилях. Один из гостей, кривляясь, кричит: «Выходить по одному».

Шутка не понравилась жителям дома, они вызвали полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, полицейские опросили свидетелей и выяснили, в какую сторону сбежали дебоширы. В результате удалось найти и задержать двоих подозреваемых.

— В отдел полиции доставили двух нетрезвых местных жителей, 1986 и 1996 годов рождения, которые в ночное время во дворе многоквартирного жилого дома использовали пиротехническое изделие, — уточнили в областном полицейском главке.

Мужчин собираются привлечь к административной ответственности.

Напомним, в Саткинском районе взрыв случайно устроила маленькая девочка. Она поставила на печь баллончик с азовой смесью. В больницу с серьезными ожогами рук и лица в результате попали и сама девочка, и ее мать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru