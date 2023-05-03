В Миассе задержали 71-летнего лжеминера, сообщившего о бомбе в жилом доме

На мужчину возбудили уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Миассе Челябинской области неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил о бомбе в жилом доме в районе Машгородка. На место выехали экстренные службы, но никаких опасных предметов не обнаружили.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии установили личность звонившего и задержали его. Им оказался ранее не судимый 71-летний мужчина. Оказалось, что пенсионер, изрядно напившись, решил в шутку сообщить о бомбе в жилом доме.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

СПРАВКА

Часть 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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