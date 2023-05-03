Парад Победы в Челябинске откроют два раритетных танка и самоходная артиллерийская установка

На параде Победы в Челябинске можно будет посмотреть на легендарный танк Т-34 Фото: Иван МАКЕЕВ

Парад Победы в Челябинске откроет раритетная военная техника. Предприятие «ЧТЗ-Уралтрак» (входит в концерн «Уралвагонзавод») специально к этому событию подготовило три исторические машины: танки ИС-3 и Т-34, а также самоходную артустановку ИСУ-152.

Военной технике уже более полувека. Сотрудники концерна ежегодно ухаживают за машинами и поддерживают их рабочее состояние.

— Для нас работа по содержанию парка раритетной военной техники – это не только дань уважения нашим фронтовикам, не только наша гордость, слава и наша память о Великой Победе, — отметил директор концерна «Уралвагонзавод» по особым поручениям Игорь Мешков — на мой взгляд это еще и напоминание тем, кто сегодня вновь проверяет Россию на прочность, на излом. Победа будет за нами!

В регионах присутствия концерна танки Т-З4 и самоходные артустановки традиционно принимают участие в парадах Победы. Не станет исключением и 9 мая 2023 года. В этот день более 20 единиц раритетных танков и САУ концерна «Уралвагонзавода» пройдут на парадах в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге.

— Содержание раритетной техники является не только социальной ответственностью АО «Уралвагонзавод», но и вкладом концерна в формирование военно-патриотического воспитания, — отметил Игорь Мешков.

В парке раритетов 61 БТРЗ «на ходу» 10 танков Т-34 и 10 самоходных артиллерийских установок СУ-100. И в соответствие со сложившейся традицией последних лет часть из них примет участие в праздничном марше механизированной колонны по улицам Санкт-Петербурга.

В Нижнем Тагиле в городском параде Победы примет участие танк Т-34-85 «Уралвагонзавода». Танк Т-34-85 сошел с конвейера Уральского танкового завода №183 (сейчас Уралвагонзавод) в 1945 году. Он не успел принять участие в боевых действиях, а остался на предприятии в память о трудовом подвиге заводчан в годы Великой Отечественной войны и стоит в музее бронетанковой техники УВЗ.

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