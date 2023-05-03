«Битва на Урале»: звезды профессионального бокса померятся силами на турнире в Челябинске

Челябинский кубинец Мигель Байона выступит на турнире по профессиональному боксу «Битва на Урале». Фото предоставлено организаторами

Организаторы вечера профессионального бокса, который пройдет 12 мая в челябинском ДС «Юность», назвали первых участников турнира. В «Битве на Урале» сразятся три южноуральских боксера – Максим Стахеев, Андрей Стоцкий и переехавший в Челябинскую область кубинец Луис Байона.

В программе турнира несколько боев по правилам профессионального бокса. В главных поединках выступят российские боксеры.

Челябинец Максим Стахеев, который недавно одержал победу на Всероссийском турнире «Кубок Танкограда», проведет 4-раундовый бой в весовой категории до 52,1 кг. Его соперником станет опытный боксер из Новосибирской области Артем Ткаченко. Отметим, что для Стахеева это будет второй поединок на профессиональном ринге.

Челябинский кубинец Мигель Байона имеет в своем послужном списке пять боев в профи, причем во всех он одержал победы, в том числе, три – нокаутом. В «Битве на Урале» в весовой категории до 69,9 кг ему предстоит сразиться в 6-раундовом поединке с хорошо знакомым любителям бокса Андреем Маиком из Воркуты. Этот боксер уже выступал в Челябинске – в 2018 году он на арене «Трактор» в красивом стиле он тогда победил соотечественника Ивана Скрипачева.

Зрители увидят бои с участием как известных и титулованных боксеров, так и начинающих профессиональную карьеру представителей Челябинской области. Зрители увидят зрелищные и качественные поединки, — рассказали организаторы вечера профессионального бокса.

Организаторами турнира «Битва на Урале» выступят промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области.

Билеты уже в продаже. Начало вечера профессионального бокса 12 мая в 19.00.

Приобрести билеты можно в городских зрелищных кассах или на сайте.

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