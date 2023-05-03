На трассе М-5 под Миассом ввели реверсивное движение из-за дорожных работ

Фото: ГИБДД по Челябинской области, "Трасса М5 Уфа - Челябинск" / Vk.com
В Челябинской области автомобилисты жалуются на пробки на трассе М-5 недалеко от Миасса. Вечером 3 мая там ограничили движение автомобилей. В региональной Госавтоинспекции попросили водителей набраться терпения и учитывать дорожную обстановку.
— На 1778 км трассы М-5 ведутся дорожные работы. На участке организовано реверсивное движение, — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.
На участке дороги протяженностью 100 метров работает спецтехника, которая срезает дорожное покрытие. Автомобили пропускают поочередно в обоих направлениях каждые пять минут.
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