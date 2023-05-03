В Челябинске готовят к открытию музей мотоциклов

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске на улице Линейной, 86 откроют музей мотоциклов. Посетителям будут представлены несколько сотен экспонатов, собранных энтузиастом Николаем Авдеевым. Все модели мотоциклов полностью рабочие. Восстановлением техники занимаются здесь же, в мастерских.

Перед открытием в музее мотоциклов побывала мэр Челябинска Наталья Котова. Она поблагодарила коллекционера за его инициативу выставить на всеобщее обозрение редкие экземпляры техники.

— Этот музей может и должен использоваться в образовательных целях. Сегодня побывала в нем с воспитанниками муниципальной школы по автомотоспорту, но уверена, что здесь будет интересно челябинцам всех возрастов, — отметила Наталья Котова в своем телеграм-канале.

Официальное открытие музея запланировано на 19 мая.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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