Хоккейная сборная «Россия 25» в Челябинске выиграла второй товарищеский матч у команды Белоруссии

«Россия 25» выиграла второй товарищеский матч у сборной Белоруссии в Челябинске. Фото: ФХР

Накануне, 2-го мая «Россия 25» с «сухим» счетом 4:0 выиграла у сборной Белоруссии. Сегодня, 3-го мая российская команда с такой же разницей в четыре шайбы снова одолела белоруссов. Счет второго товарищеского матча в Челябинске 6:2 (3:0, 2:1, 1:1).

У «России 25» дублем отметился Валентин Зыков (7-я и 15-я минуты), по одной шайбе забросили Матвей Мичков (13), Захар Бардаков (32), Иван Зинченко (33) и Павел Порядин (46). У команды Белоруссии отличились Роман Горбунов (34) и Егор Игнатенко (53).

«Россия 25» проведет еще восемь товарищеских матчей против команд Белоруссии и Казахстана. После игр в Челябинске турне продолжится в Астане, Красноярске, Туле и завершится 16-го мая в Минске. В ходе турнира «Россия 25» сыграет и со сборной Казахстана.

Напомним, в составе сборной России выступает защитник «Трактора» Илья Карпухин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru