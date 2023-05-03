Челябинский депутат Госдумы предложил обновить меры поддержки для детей участников СВО

Мера поддержки затронет детей военнослужащих и добровольцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков вместе с коллегами подготовил правки в закон «О статусе военнослужащих», в который планируется добавить дополнительные льготы для участников СВО и членов их семей. Мера поддержки затронет детей, чьи родители получили увечье или погибли при выполнении боевой задачи в спецоперации. Они смогут получить право на первоочередный прием в общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения. Об этом народный избранник сообщил в своем телеграм-канале.

— Вместе с коллегами подготовили новый законопроект о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Вносим изменения в закон «О статусе военнослужащих», по которому за детьми добровольцев, закрепляется право первоочередного приема в государственные и муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации, получение путевок в летние лагеря, — отметил Олег Голиков.

Льготы будут также распространяться и на детей, которые были усыновлены или находятся под опекой или попечительством в семье военнослужащего. В ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru