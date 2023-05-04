В Челябинске горячую воду начнут отключать с 15 мая

Горячая вода пропадет в домах, подключенных к локальным котельным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 15 мая начнется отключение горячей воды. Только холодное водоснабжение останется в зданиях, присоединенных к локальным котельным.

Это 201 жилой дом, детские сады, школы и медучреждения на северо-западе, в Советском районе, поселках Шагол, Каштак, АМЗ. Полный список адресов, попадающих под отключение, можно посмотреть по ссылке.

Как сообщили в мэрии Челябинска, горячую воду с 15 мая отключат на две недели. Возобновить ее подачу, теоретически, могут и раньше срока. Но если обнаружатся аварии, срок опрессовки, наоборот, продлят.

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