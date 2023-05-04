Боролся, но проиграл: таможенник из отдела по противодействию коррупции получил срок за взятку

Сумма взятки превысила миллион рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Челябинской области вынесли приговор таможеннику, которого поймали на получении взятки. Мужчина работал на посту начальника отдела по противодействию коррупции, но сам пошел по кривой дорожке. В мае 2022 года он получил более 19 тысяч долларов (более 1,2 млн рублей) через посредника за то, чтобы пропустить определенные машины через таможню без проверок.

Против себя бороться таможенник не стал, поэтому задерживали его сотрудники ФСБ. На взяточника завели дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», а теперь и вынесли приговор.

— Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, еще 3 года он не сможет занимать должности на государственной службе.

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