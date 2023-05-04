Молодой челябинец похитил у пенсионерки шашку, кинжал и два кортика

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске мужчина за ночь обокрал двух пенсионерок, вломившись в дома женщин. Среди похищенных им вещей — телевизоры и мини-арсенал холодного оружия.

В первый дом преступник влез, сломав рольставни и выбив окно. 69-летняя хозяйка хранила у себя в комнате шашку, два кортика, кинжал и коллекционный нож общей стоимостью более 130 тыс. рублей. Все это мужчина забрал себе.

В ту же ночь вор пробрался в дом к 58-летней челябинке и вынес оттуда два телевизора общей стоимостью 55 тыс. рублей.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, подозреваемого удалось найти задержат ь. Это ранее судимый 23-летний челябинец. В квартире мужчины на улице Доватора нашли часть украденных вещей. Самогго похитителя взяли под стражу, в отношении него возбудили уголовные дела о кражах.

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