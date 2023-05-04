Челябинца задержали по подозрению в финансировании терроризма

Горожанину грозит пожизненное лишение свободы
Сотрудники ФСБ задержали жителя Челябинска, подозреваемого в финансировании терроризма. Как рассказали в региональном управлении ведомства, челябинец поддержал деньгами человека, которого обвиняют в приготовлении к терроризму.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом до 700 тыс. рублей или даже пожизненное заключение.
Ранее в Челябинске задержали молодого человека, укравшего кинжал и шашку у пенсионерки.
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