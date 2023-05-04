Челябинцы пожаловались на стрельбу из окна многоэтажки

В полиции пообещали разобраться в ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Челябинска пожаловались на стрельбу во дворе жилого дома. По словам горожан, кто-то открыл огонь из окна многоэтажки на улице 250-летия Челябинска. Никто не пострадал, но были слышны громкие хлопки.

Камера домофона сняла возможного стрелка. На кадрах видно освещенное окно, в котором угадывается силуэт человека. Заметны вспышки и слышен грохот.

В региональном ГУ МВД сообщили, что проводят проверку. В полиции изучают записи с камеры. Участковые опрашивают жильцов ближайших домов.

— Полицейские проведут поквартирный обход в целях установления объективной картины произошедшего и выявления признаков правонарушения, — заявили в ГУ МВД.

Это не первый случай стрельбы в челябинских дворах. В январе о выстрелах по окнам заявили жители микрорайона «Aкадем Riverside». В марте задержали мужчину, палившего из окна в ЖК «Манхэттен». А в апреле поймали подростка, стрелявшего по домам на улице Пионерской.

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