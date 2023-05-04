На вокзалы Челябинской области начали прибывать «Поезда Победы»

Фото: пресс-служба ЮУЖД

На четырех железнодорожных станциях в Челябинской области встретили «Поезда Победы». Старые советские паровозы привезли к вокзалам вагоны-теплушки. Из вагонов вышли артисты, одетые в солдатскую форму времен Великой Отечественной войны. На перронах устроили танцы, пели пенсии и читали стихи военных лет.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в Карталах и Магнитогорске в память о войне выпустили в небо белых голубей. А побывавшие на встрече поезда жители Златоуста унесли с собой имитации фронтовых писем-треугольников.

Фото: пресс-служба ЮУЖД

5 мая «Поезд Победы» ожидают в Челябинске. Он прибудет в 14:00. В тот же день возле челябинского Музея исторического наследия ЮУЖД откроется посвященная Дню Победы выставка.

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