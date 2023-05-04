ХК «Трактор» подписал первого новичка на следующий сезон

Челябинский «Трактор» подписал контракт до конца сезона с призером Олимпиады-2022 Андреем Чибисовым. Фото ХК «Трактор»

Официальный сайт ХК «Трактор» сообщает о подписании соглашения с форвардом магнитогорского «Металлурга» Андреем Чибисовым (рост 192 см, вес 103 кг, более 500 игр в КХЛ). Контракт с игроком рассчитан до конца следующего сезона КХЛ.

Это первый новичок, о подписании контракта с которым сообщили в «Тракторе». Ранее стало известно, что руководство челябинского клуба не стало продлевать контракты сразу с семью игроками и шестью помощниками главного тренера, а «Магнитка» решила расстаться с восьмью игроками.

Андрей Чибисов в составе сборной России завоевал серебряные медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а в прошлом сезоне вместе с магнитогорским «Металлургом» стал вторым в розыгрыше Кубка Гагарина.

Генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков отметил, что с приглашением Андрея Чибисова «Трактор» получил габаритного двустороннего форварда в топ-6, который имеет огромный опыт игры на разных уровнях: как в клубе так и сборной на Олимпийских играх.

О сумме контракта Андрея Чибисова в «Тракторе» пока не сообщается.

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