Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 10:34

Мэрия Челябинска разрешила строить офис «Транснефти» на берегу реки Миасс

Здание хотят возвести в рекреационной зоне, против строительства возражали жители района
Елена КОЛЧИНА
Предварительный проект будущего здания

Предварительный проект будущего здания

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске утвердили новую планировку территории на берегу реки Миасс, где компания «Транснефть-Урал» собирается строить пятиэтажный офис со стоянкой. Постановление об этом подписала мэр Наталья Котова. Речь идет об участке между улицами Университетской набережной, Косарева и Северо-Крымской.

— Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, — говорится в документе.

Площадь будущей застройки — 7,6 тыс. квадратных метров. Землю под проектируемым офисом ранее классифицировали как рекреационную зону интенсивного общественного пользования. Вдобавок участок, где планируют строительство, — первый в очереди на благоустройство набережной.

Против возведения офиса на публичных слушаниях выступали жители ближайших домов. Они опасаются, что новое здание перекроет свет в окнах и предлагают вместо дома разместить на берегу реки детскую площадку. Горожане также боятся, что вслед за офисом (или даже вместо него) в центре города могут построить нефтеперерабатывающее предприятие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru