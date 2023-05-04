Мэрия Челябинска разрешила строить офис «Транснефти» на берегу реки Миасс

Предварительный проект будущего здания Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске утвердили новую планировку территории на берегу реки Миасс, где компания «Транснефть-Урал» собирается строить пятиэтажный офис со стоянкой. Постановление об этом подписала мэр Наталья Котова. Речь идет об участке между улицами Университетской набережной, Косарева и Северо-Крымской.

— Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, — говорится в документе.

Площадь будущей застройки — 7,6 тыс. квадратных метров. Землю под проектируемым офисом ранее классифицировали как рекреационную зону интенсивного общественного пользования. Вдобавок участок, где планируют строительство, — первый в очереди на благоустройство набережной.

Против возведения офиса на публичных слушаниях выступали жители ближайших домов. Они опасаются, что новое здание перекроет свет в окнах и предлагают вместо дома разместить на берегу реки детскую площадку. Горожане также боятся, что вслед за офисом (или даже вместо него) в центре города могут построить нефтеперерабатывающее предприятие.

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