В Челябинскую области после заморозков до -1 придет жара выше +30 градусов

Южноуральцев будет бросать то в жар, то в холод Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Челябинской области предупреждают одновременно о заморозках и усилении аномальной жары.

Холод станет приходить по ночам. До -1 градуса температура воздуха местами будет опускаться в ночь на пятницу 5 мая и в ночь на субботу 6 мая.

В пятницу днем обещают +21, +26 градусов, а в субботу в светлое время суток будет от +23 до +28.

Еще жарче окажется воскресенье 7 мая. В южной части Челябинской области в этот день столбики термометров могут взлететь до +31 градуса.

До конца недели будет ветрено. При порывах ветер достигнет скорости 17 метров в секунду. Осадков при этом не ожидают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru