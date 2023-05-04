В Челябинскую области после заморозков до -1 придет жара выше +30 градусов

Южноуральцев будет бросать то в жар, то в холод
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителей Челябинской области предупреждают одновременно о заморозках и усилении аномальной жары.
Холод станет приходить по ночам. До -1 градуса температура воздуха местами будет опускаться в ночь на пятницу 5 мая и в ночь на субботу 6 мая.
В пятницу днем обещают +21, +26 градусов, а в субботу в светлое время суток будет от +23 до +28.
Еще жарче окажется воскресенье 7 мая. В южной части Челябинской области в этот день столбики термометров могут взлететь до +31 градуса.
До конца недели будет ветрено. При порывах ветер достигнет скорости 17 метров в секунду. Осадков при этом не ожидают.
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