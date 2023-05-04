В Копейске провели мастер-класс по изготовлению тактильных рукодельных книг

Фото предоставлено организаторами

2 мая специалисты Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых и педагоги кафедры библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института культуры провели очередной выездной мастер-класс по изготовлению тактильных рукодельных книг в рамках проекта «Мягкое чтение» в Центральной городской библиотеке города Копейска.

Выездной мастер-класс прошел в формате семинара практиков библиотечной сферы. В его работе приняли участие более сорока сотрудников библиотек Копейского городского округа. Библиотеки продемонстрировали лучшие игры, пальчиковые театры и тактильные рукодельные издания из фондов библиотек.

Ведущие специалисты библиотек поделились передовым опытом работы с людьми с особенностями здоровья. Татьяна Федоровна Вдовина, библиотекарь высшей категории Центральной городской библиотеки Копейска выступила с докладом «Создание и использование тактильных рукодельных изданий в ходе реализации проекта «Светлый город», адресованного слабовидящим и слепым жителям. В рамках проекта сотрудниками библиотеки уже создан отличный фонд уникальных тактильных рукодельных изданий, есть и крупношрифтовая литература и литература со шрифтом Брайля, много изданий доставляется из Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. Для удобства читателей издания сконцентрированы в отдельной зоне.

Заведующая детско-юношеской библиотекой МУ «ЦБС» Наталья Александровна Силантьева поделилась опытом взаимодействия с центром развития и коррекции для детей и взрослых «Гармония», результатом которого оказываются совместные мероприятия и участие в крупных проектах.

Людмила Валерьевна Щукина, заведующая Центральной городской детской библиотекой г. Копейска поделились опытом совместной работы со специализированными детскими садами и школами г. Копейска, которая ведется в рамках проекта «Улыбка».

Татьяна Викторовна Королева, заведующая детской библиотекой №8, рассказала о проекте «Ступени роста», в рамках которого с особыми детьми проводятся не только занятия по сказкотерапии, экскурсии и выставки, но и проводятся конкурсы и мероприятия с элементами театрализации.

Ольга Григорьевна Романова, заведующая библиотекой семейного чтения №3 МУ «ЦБС» поделилась опытом взаимодействия библиотеки с «Обществом слепых», «Обществом инвалидов». Ключевыми мероприятиями в рамках взаимовыгодного сотрудничества стали литературная гостиная, праздники и встречи, привлечение внимания к конкурсам, викторинам и др.

Фото предоставлено организаторами

Хозяева площадки, на которой проходил мастер-класс – директор МУ «ЦБС» Копейского городского округа Елена Леонидовна Кучина и заведующий методическим отделом библиотеки Оксана Юрьевна Аксенова провели полноценную экскурсию по библиотеке, познакомили с фондом, рассказали о принципах выделения зон для разных задач, проектов и читателей библиотеки. Гости библиотеки познакомились с интерактивной зоной с 3D-шлемами и уникальным контентом шахты города Копейска, посмотрели Xbox с играми, интерактивную стену, на которой демонстрируются краеведческие памятники и уникальные места города. Библиотека имеет несколько фотозон, пользующихся популярностью у жителей, есть много уникальных пространств, оборудованных для игр и занятий с детьми.

Напомним, что проект «Мягкое чтение» реализуется при поддержке Гранта Губернатора Челябинской области. Главная задача проекта – провести обучающие мастер-классы для сотрудников модельных библиотек, волонтеров и педагогов, работающих с детьми с особенностями здоровья. Все участники встречи отметили, что наполнение фондов библиотек изданиями для особенных детей, а также активная работа и взаимодействие библиотек с детьми с проблемами здоровья помогает не только их успешной социализации и полноценному включению в общество, но и снижает уровень агрессии общества по отношению к людям с особенностями здоровья, создает условия для построения экологичного взаимодействия членов общества.

В рамках проекта «Мягкое чтение» в ближайшее время запланирован еще ряд выездных мастер-классов в модельные библиотеки городов Златоуст и Катав-Ивановск, сел Еткуль и Кунашак.

Подготовленные в ходе реализации проекта издания будет оценивать строгое жюри. 18 мая в Челябинском государственном институте культуры пройдет выставка-презентация новых тактильных рукодельных книг, которые будут оценивать их будущие читатели – учащиеся Специальной коррекционной общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья и нарушения зрения №127. Часть созданных тактильных рукодельных изданий будет передана в модельные библиотеки Челябинской области и Луганской Народной Республики.