Трассу М-5 под Челябинском заволокло дымом из-за лесных пожаров

Автомобилисты жалуются на слабую видимость на трассе. Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск / Vk.com

На трассе М-5 под Челябинском в четверг, 4 мая, наблюдается сильное задымление из-за пожаров. В региональной Госавтоинспекции попросили автомобилистов проявлять осторожность на въезде в город.

— На трассе М-5 на въезде в Челябинск горит сухая трава и лесопосадки! Уважаемые водители в связи с плохой видимостью из-за дыма просим Вас снизить скорость и быть предельно внимательными, — обратились к водителям в ведомстве.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что произошли два пожара в районе поселков Малая Сосновка, Таловка и СНТ «Юбилейный». Распространение огня на обоих участках уже было остановлено.

— Проводится осмотр места пожара. На каждом участке работают по пять единиц техники. Угроза объектам снята, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Ранее в Челябинске загорелся камыш возле «СНТ Тракторосад - 3». Огнем были уничтожены три дома. В тушении пожара принимали участие 62 сотрудника МЧС.

Второй крупный пожар сегодня произошел в челябинском поселке Федоровка. Жителей напугал огромный столб дыма, который был виден со всех районов города. По информации МЧС, в поселке загорелась трава.

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