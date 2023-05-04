Почти 160 тысяч мешков с листвой вывезли подрядчики ЦКС с территории обслуживания

Фото: ЦКС

Большая часть мусора, собранного управляющими компаниями во дворах многоквартирных домов сезонного мусора, а именно 108 тысяч мешков, уже вывезена на Полигон ТБО в Полетаево. Остальные заявки будут отработаны в ближайшее время.

Отметим, что мусоровозам пришлось сделать порядка 180 рейсов в направлении на объект захоронения мусора из областного центра. В общей сложности машины, груженные листвой и уличным сметом, преодолели 14 тысяч километров, и это в пять раз больше протяженности административных границ Челябинской области.

В текущем году вывоз листвы и уличного смета в Челябинском кластере осуществляется на основании заявок, которые управляющие компании подают в ЦКС. Для этого УК определяет место под складирование листвы в транспортной доступности, осуществляет сбор сезонного мусора в 120-литровые мусорные пакеты. В день прибытия мусоровоза, который согласуется с перевозчиком, УК предоставляет персонал для погрузки отходов в кузов коммунальной техники.

Такой же заявочный порядок действует и в Магнитогорском кластере, из муниципалитетов которого по состоянию на 3 мая было вывезено более 10 тысяч мешков с листвой. Еще 5100 мешков, заявки на вывоз которых поданы, будут вывезены в ближайшее время.

Данные по Карабашскому кластеру следующие: с территории многоквартирного жилого фонда Златоуста вывезено почти 1760 кубометров листвы, в Миассе тот же показатель чуть выше – дворы города автозаводцев уже освобождены от 1800 кубических метров уличного смета.

Таким образом, из Челябинского, Карабашского и Магнитогорского кластеров силами подрядчиков регионального оператора ЦКС было вывезено почти 19 000 кубометров листвы. Это около 160 тысяч заполненных отходами мусорных мешков.

*ЦКС осуществляет деятельность в качестве регионального оператора по обращению с ТКО в 31 муниципальном образовании Челябинской области, которые объединены в три кластера: Челябинский, Карабашский и Магнитогорский.