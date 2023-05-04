Челябинская телебашня в День радио превратится в огромный микрофон

В День радио телебашня превратится в огромный эквалайзер. Фото: ФГУП РТРС «Челябинский ОРТПЦ»

Жители Челябинска смогут увидеть на телебашне иллюминацию со стилизованным микрофоном и имитацией эквалайзера. Праздничная подсветка включится 7 мая в 21:30 часов.

Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов впервые продемонстрировал радиоприемник, а 50-летний юбилей радио совпал с завершением Великой Отечественной войны. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днем радио.

Сегодня его отмечают представители разных сфер отраслей связи – работники телевидения, радиовещания, почты, специалисты-радиотехники, связисты, специалисты цифровых технологий, а также те, кто учится или преподает в радиофизических учебных заведениях.

– Для сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети этот день – один из главных праздников, – рассказал, директор ФГУП РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Сергей Скрылов. – Отмечаем его всегда с особым трепетом. Мы поздравляем коллег радийщиков, телевизионщиков, связистов, инженеров и всех, кто причастен к этому дню!

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