Бывший главбух магнитогорского медцентра пойдет под суд за присвоение 168 тысяч рублей

Бывшему главбуху грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магнитогорске будут судить бывшего главного бухгалтера Центра семейной медицины. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, женщина обвиняется в присвоении 168 тысяч рублей.

По данным следствия, обвиняемая похищала деньги под видом возвратов средств за неоказанные медицинские услуги. Всего она совершила восемь незаконных финансовых операций. Деньги она перечисляла со счета медцентра на свою карту через банковский терминал.

— Обвиняемая, достоверно зная, что клиент оплатил в полном объеме оказанные медицинские услуги на сумму свыше 65 тыс. рублей, подготовила документы для возврата 42 тыс. рублей. Аналогичным образом она похитила средства еще у семи человек, причинив материальный ущерб медцентру на сумму свыше 168 тысяч рублей, — уточнили в региональной прокуратуре.

На бывшего главбуха завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Причиненный ущерб она полностью возместила. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Магнитогорска.

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