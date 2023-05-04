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НовостиОбщество4 мая 2023 14:23

На публичных слушаниях в Челябинске повторно обсудят строительство офисного здания «Красное и Белое»

В прошлый раз застройщик предоставил не всю документацию по проекту
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
На предыдущих слушаниях проект вызвал много вопросов у челябинцев

На предыдущих слушаниях проект вызвал много вопросов у челябинцев

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске повторно обсудят строительство семиэтажного офисного здания, которое будет принадлежать владельцу сети «Красное и Белое» Сергею Студенникову. Проект вынесут на публичные слушания в Доме архитектора. Распоряжение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

— Провести публичные слушания 18 мая 2023 года по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная, Развития в Калининском районе, — указано в документе.

Застройщиком выступает ООО «Мистраль», основателем которой является Сергей Студенников. На земельное участке, где будет реализовываться проект, уже находится трехэтажный офис компании. В прошлом году фирма начала скупать частные дома в округе.

Согласно проекту, здание будет семиэтажным и без подземной части. Рядом сделают парковку на 156 мест. Общая площадь застройки составит чуть больше 1,4 га.

Напомним, в прошлый раз публичные слушания по строительству офисного здания были признаны несостоявшимися. Причиной стало то, что ООО «Мистраль» не предоставило всю документацию по проекту.

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