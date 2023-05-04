В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в садах под Челябинском

Владельцев сгоревших домов просят обратиться в прокуратуру за правовой помощью Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту пожара на территории СНТ «Станкостроитель-3» в Копейске. По данным надзорного ведомства, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем на бесхозных участках товарищества.

— Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб. В ходе проверки будет дана оценка исполнению садовым товариществом требований пожарной безопасности, — сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве добавили, что пострадавшие из-за пожара граждане могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Копейска (пр. Коммунистический, 39 «а», тел. 8-35139-2-54-17).

Напомним, пожар в СНТ «Станкостроитель-3» произошел днем 4 мая. Изначально загорелась трава, после чего огонь перекинулся на строения. В результате инцидента было уничтожено 3 садовых дома. В тушении пожара МЧС задействовало 62 человека и 15 единиц техники.

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