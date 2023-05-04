Губернатор Челябинской области обратился к южноуральцам из-за ситуации с многочисленными пожарами

Алексей Текслер. Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ситуация с пожарами в регионе сейчас очень напряженная. По его словам, каждый день на Южном Урале фиксируется сотни новых возгораний. В связи с этим он обратился к жителям региона с важным заявлением.

— Огонь не появляется из ниоткуда. Каждый новый очаг — чья-то безалаберность, неосторожность. Иногда это сознательные поджоги. — отметил Алексей Текслер в своем телеграм-канале. —Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны. Не поджигайте траву, не давайте это делать другим. Ни один костер, поездка на шашлыки не стоят человеческой жизни. Сейчас вопрос стоит именно так.

Губернатор отметил, что пожарные службы работают на пределе своих возможностей. Им помогают волонтеры и неравнодушные люди. Глава региона поблагодарил каждого, кто не остается в стороне.

— Давайте вместе сделаем все, чтобы избежать новых пожаров. О любых угрозах возгорания сразу сообщайте в МЧС, пишите мне, — обратился к южноуральцам Алексей Текслер.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в минувшие сутки произошли 21 лесных и 77 ландшафтных пожаров. В общей сложности огнем была пройдена площадь в 500 гектаров. Большая часть возгораний произошла по вине человека.

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