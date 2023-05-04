Где на Южном Урале провести майские праздники?

Фото: МегаФон

Туристический потенциал Южного Урала высок. Для удобства путешественников более чем в пятидесяти селах и городах области улучшили мобильную связь.

В выходные можно посетить такие крупные города как Карабаш, Миньяр, Сатка, Юрюзань, Усть-Катав, Бакал, Сим и другие. На реке Юрюзань популярны сплавы. Бакал и Сим расположены в западной части области: здесь можно полюбоваться горной природой и насладиться волшебными видами Урала. Миньяр известен путешественникам Красной скалой.

Отдохнуть в майские праздники можно и в поселках, селах и деревнях региона, таких как Аргаяш, Кременкуль, Тургоякское, Чесма, Булзи, Новогорный, Саргазы, Кичигино, Багаряк, в окрестностях которого расположено много пещер. Одним из самых известных северных природных объектов области является Зотинская пещера, от которой можно добраться до других достопримечательностей, таких как устье реки Межовки. В поселке Тургояк находится жемчужина Южного Урала - озеро Тургояк. Само место является развитой туристической зоной и подходит для любителей как активного, так и более спокойного времяпрепровождения.

Еще одно известное озеро Южного Урала - Увильды - расположено недалеко от поселка Аргаяш. Возле озера расположены радоновые источники

Кроме того, улучшения связи были проведены в местах, где проживает менее 500 человек – Муслюмово, Березовый Мост, Горбуновский, Аллаки, Травянка и другие.

По свежим замерам аналитиков компании "Мегафон", скорость передачи данных во всех указанных локациях выросла примерно в 1,5 – 2 раза по сравнению с началом года.

«Мы уже привыкли, что видео загружается мгновенно, а фотографии за считанные секунды “улетают” в соцсети. За таким результатом и внешней легкостью стоит кропотливая работа технических специалистов, которые постоянно находят возможности для улучшения мобильных услуг. И особенно приятно, что качество и удобство работы в интернете видят и оценивают сами жители. Так, число пользователей передачи данных в местах, где мы улучшили сеть, выросло на 12% к январю этого года», – поделился подробностями мероприятий директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.