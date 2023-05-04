В Челябинске полицейские установили личность мужчины, открывшего стрельбу из окна многоэтажки

Нарушителю грозит штраф с конфискацией оружия. Фото: архив КП

Полицейские нашли челябинца, который открыл ночью стрельбу из окна многоквартирного дома. Нарушителем оказался 29-летний мужчина. Его личность установили после поквартирного обхода и опроса свидетелей происшествия.

— В отношении правонарушителя решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах), — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Молодой человек использовал охолощенный пистолет, у которого отсутствовала возможность вести стрельбу боевыми патронами.

Это не первый подобный инцидент в челябинских дворах. В январе о выстрелах по окнам заявили жители микрорайона «Aкадем Riverside». В марте задержали мужчину, палившего из окна в ЖК «Манхэттен». А в апреле поймали подростка, стрелявшего по домам на улице Пионерской.

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