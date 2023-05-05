Подросток из ЛНР получил от челябинского фонда протез с «татуировками»

Фото: Hornews.com
Челябинский благотворительный фонд «Бирюзовый» приобрел бионический протез для 14-летнего школьника из небольшого города Стаханов в окрестностях Луганска.
Как сообщает Hornews.com, Родион Солодский появился на свет с патологией. Левая рука у него сформировалась только до локтя. Теперь у мальчика есть искусственная кисть. Родион уже научился брать ей различные предметы, например сумку или книгу.
На выбор Родиону предложили разные варианты дизайна: можно было взять обычный протез или руку с изображением персонажей мультфильмов. Школьник остановился на бионической руке, которую от запястья до локтя покрывают изображения татуировок.
Мальчик успел похвастаться «татуировками» перед друзьями, но пока не до конца освоился с протезом. Снимает его, чтобы отдохнуть или отправиться на прогулку. Родион играет во дворе в футбол и опасается нечаянно сломать новую руку.
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