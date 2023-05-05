В Челябинске обнародовали афишу празднования Дня Победы

Салют начнется в 22:00 Фото: Вадим АРХИПОВ

В мэрии Челябинска опубликовали афишу празднования Дня Победы. Торжественные мероприятия ждут горожан не только непосредственно 9 мая 2023 года, но и в следующие выходные, вплоть до 20 мая.

Традиционно в 9:00 9 мая состоится церемония возложения венков к Вечному Огню. А в 11:00 на площади Революции начнется парад (как проходила его генеральная репетиция, можно посмотреть в нашем фоторепортаже).

В 13:00 в городских парках и Сквере Искусств проведут акцию «Георгиевская ленточка».

Праздничный концерт состоится на площади возле Торгового центра. Он начнется в 19:00. Перед горожанами выступят актер Сергей Безруков и певица Полина Гагарина.

Завершатся торжества фейерверком на набережной реки Миасс. Салют должен начаться в 22:00.

Афиша: управление культуры Челябинска

В субботу 13 мая праздничные концерты в честь прошедшего Дня Победы устроят в горсаду имени Пушкина, парке имени Гагарина, Сквере Искусств. А в парке имени Тищенко организуют акцию «Мы помним» Мы гордимся!»

Концерт состоится также в Саду Победы, но уже 14 мая.

Наконец 20 мая в Экопарке проведут танцевальный вечер «Вальс Победы».

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