В Челябинске в выходные изменят маршруты троллейбусов

Троллейбусы вернутся на обычные маршруты 9 мая
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске временно изменят четыре троллейбусных маршрута: №5, №7, №12 и №16.
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», схемы движения общественного транспорта скорректируют из-за работ по обновлению контактной сети. Троллейбусы в выходные не смогут ездить по участку улицы Блюхера между улицей Дарвина и конечной остановкой «АМЗ».
С 6 мая до 5:00 9 мая все четыре троллейбуса будут перевозить пассажиров только до ТК «Кольцо».
Челябинцам советуют пересесть на автобусы №51 и №66.
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