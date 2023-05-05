В Челябинске в выходные изменят маршруты троллейбусов

Троллейбусы вернутся на обычные маршруты 9 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят четыре троллейбусных маршрута: №5, №7, №12 и №16.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», схемы движения общественного транспорта скорректируют из-за работ по обновлению контактной сети. Троллейбусы в выходные не смогут ездить по участку улицы Блюхера между улицей Дарвина и конечной остановкой «АМЗ».

С 6 мая до 5:00 9 мая все четыре троллейбуса будут перевозить пассажиров только до ТК «Кольцо».

Челябинцам советуют пересесть на автобусы №51 и №66.

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