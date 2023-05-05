В Магнитогорске велосипедист онанировал в кустах возле школьного стадиона

Предаваясь разврату, мужчина смотрел в сторону школьного стадиона. Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Магнитогорске возле стадиона школы №14 жильцы соседнего дома заметили велосипедиста в спортивных очках, который подозрительно притаился в кустах. Приглядевшись, очевидцы ахнули – мужчина мастурбировал, смотря в ту сторону, где занимаются дети.

– Стадион 14 школы, за домом 7/3 по ул. Галиуллина. Онанист передвигается на красном велосипеде, колеса с широким протектором. Прошу правоохранительные органы принять меры, – написал очевидец в группу «Черное&Белое Магнитогорск».

Женщина, окончившая эту школу 13 лет назад, рассказала, что за ними часто наблюдал какой-то мужчина, когда они бегали на физкультуре.

– На видео не очень видно лица. И того онаниста я, конечно, не помню. Но его постоянно видели возле школы, – рассказала КП-Челябинск Татьяна.

Тот ли это мужчина, или уже другой – будут разбираться в полиции. Сотрудники уже проверяют инцидент, а свидетелей и очевидцев просят передать информацию по телефонам 20-02-85 и 102.

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