В Челябинске 10 мая начнут ремонт теплосетей

Ремонтом труб в Челябинске будут заниматься до начала сентября
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Челябинске с 10 мая стартует сезон ремонта на теплосетях. В первую очередь займутся починкой труб на шести участках.
До 10 июня будут обновлять тепло магистрали на улице Сулимова и Лермонтовском переулке. На улице Краснофлотской ремонт продлится до 25 инюя, на улице Танкистов — до 4 июля.
Быстрее работы закончат на Комсомольском проспекте. Там ремонт тепломагистрали продлится с 20 мая по 3 июня.
На улице Цинковой теплотрассу будут чинить с 10 до 22 мая.
— Кроме того, компания начала земляные работы по строительству новой тепломагистрали на улице Братьев Кашириных, — сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».
В этом году собираются заменить старые трубы новыми на 21 участке общей протяженностью 5,3 километра в разных районах Челябинска. В ремонт теплотрассы вложат свыше 2 млрд рублей.
Напомним, отключать горячую воду ради опрессовок в Челябинске начнут с 15 мая.
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