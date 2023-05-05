В Челябинске 10 мая начнут ремонт теплосетей

Ремонтом труб в Челябинске будут заниматься до начала сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске с 10 мая стартует сезон ремонта на теплосетях. В первую очередь займутся починкой труб на шести участках.

До 10 июня будут обновлять тепло магистрали на улице Сулимова и Лермонтовском переулке. На улице Краснофлотской ремонт продлится до 25 инюя, на улице Танкистов — до 4 июля.

Быстрее работы закончат на Комсомольском проспекте. Там ремонт тепломагистрали продлится с 20 мая по 3 июня.

На улице Цинковой теплотрассу будут чинить с 10 до 22 мая.

— Кроме того, компания начала земляные работы по строительству новой тепломагистрали на улице Братьев Кашириных, — сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

В этом году собираются заменить старые трубы новыми на 21 участке общей протяженностью 5,3 километра в разных районах Челябинска. В ремонт теплотрассы вложат свыше 2 млрд рублей.

Напомним, отключать горячую воду ради опрессовок в Челябинске начнут с 15 мая.

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