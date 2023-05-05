На челябинской телебашне в День Победы изобразят залпы салюта и георгиевскую ленту

Фото: Челябинский ОРТПЦ
Подсветку челябинской телебашни в День Победы переведут в праздничный режим. С помощью цветных лампа на вышке изобразят залпы салюта, Вечный огонь и георгиевскую ленту. Посмотреть на праздничную иллюминацию челябинцы смогут с 21:30 9 мая.
В День Победы в Челябинске планируют пять крупных общегородских мероприятий, в том числе парад, концерт с участием Полины Гагариной и фейерверк
А 7 мая подсветка на телебашне будет работать по другой праздничной программе. В честь Дня радио на башне появится эквалайзер и изображение микрофона.
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