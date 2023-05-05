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НовостиОбщество5 мая 2023 7:09

На челябинской телебашне в День Победы изобразят залпы салюта и георгиевскую ленту

К 9 мая готовят праздничную подсветку
Елена КОЛЧИНА
Фото: Челябинский ОРТПЦ

Фото: Челябинский ОРТПЦ

Подсветку челябинской телебашни в День Победы переведут в праздничный режим. С помощью цветных лампа на вышке изобразят залпы салюта, Вечный огонь и георгиевскую ленту. Посмотреть на праздничную иллюминацию челябинцы смогут с 21:30 9 мая.

В День Победы в Челябинске планируют пять крупных общегородских мероприятий, в том числе парад, концерт с участием Полины Гагариной и фейерверк

А 7 мая подсветка на телебашне будет работать по другой праздничной программе. В честь Дня радио на башне появится эквалайзер и изображение микрофона.

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