На челябинской телебашне в День Победы изобразят залпы салюта и георгиевскую ленту

Фото: Челябинский ОРТПЦ

Подсветку челябинской телебашни в День Победы переведут в праздничный режим. С помощью цветных лампа на вышке изобразят залпы салюта, Вечный огонь и георгиевскую ленту. Посмотреть на праздничную иллюминацию челябинцы смогут с 21:30 9 мая.

В День Победы в Челябинске планируют пять крупных общегородских мероприятий, в том числе парад, концерт с участием Полины Гагариной и фейерверк

А 7 мая подсветка на телебашне будет работать по другой праздничной программе. В честь Дня радио на башне появится эквалайзер и изображение микрофона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru