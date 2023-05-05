В Миассе разыскивают мотоциклиста-поджигателя, устроившего пожар в лесу

Пожары в окрестностях Миасса. Фото: vk.com/inzidentmiass, vk.com/miassu

В Миассе разыскивают человека, который может быть причастен к возникновению крупных пожаров 3 мая.

В окрестностях города в тот день потушили четыре серьезных возгорания. От огня пострадала, в том числе, территория Ильменского заповедника. Свидетели рассказали, что видели в районе ЧП некого мотоциклиста.

Почти сразу в городском управлении ГОЧС попросили жителей Миасса сообщить о людях, выезжавших из леса незадолго до пожара. Позже к поискам присоединились полицейские, казаки и участники народных дружин.

Сотрудники ГИБДД проверяют мотоциклистов, в городе усилили патрули.

— В рамках проводимых мероприятий схожие по приметам двое граждан для более детального разбирательства доставлялись в отдел полиции. Предварительно их причастность к произошедшему не подтверждена, — рассказали в региональном ГУ МВД.

В Челябинской области сейчас действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры и сигать сухую траву. В полиции обратились к южноуральцам с просьбой немедленно сообщать о нарушении запретов.

Напомним, в национальном парке «Зигальга» загорелось около 100 гектаров леса. Главные подозреваемые — не затушившие костер туристы.

С начала сезона в регионе от огня пострадало почти 4 тыс. гектаров леса.

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