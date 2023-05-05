Аномальная жара сменится в Челябинской области резким похолоданием

Нетипичная для весны жара сменится прохладой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области период аномальной жары продлится до конца недели. А затем температура резко снизится.

По расчетам метеорологов, в субботу 6 мая днем будет +22, +27 градусов, в воскресенье воздух также разогреется до +22, +27. Среднесуточная температура останется на 7 градусов выше климатической нормы.

Осадков не будет, но ветер при порывах усилится до 17 метров в секунду.

В ночь на понедельник 8 мая может похолодать до 0 градусов, а в понедельник днем ожидают всего +10, +15.

Облачную погоду и всего +15 градусов прогнозируют и на праздничный день 9 мая. По предварительным данным, теплее +17 градусов не будет минимум до 11 мая.

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