В ЮУрГУ более 3 000 бюджетных мест: как поступить в вуз в 2023 году

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На предстоящий учебный год ЮУрГУ предоставляет наибольшее количество бюджетных мест среди вузов Южного Урала. Это более 3000 бюджетных мест по всем направлениям обучения– бакалавриату, специалитету, магистратуре.

Поступление в Южно-Уральский государственный университет – это первая ступень будущей успешной карьеры. Вуз выстроил партнерские отношения с почти 600 работодателями со всей России (по данным портала «Факультетус»). Благодаря карьерным мероприятиям, например, «Ассамблее работодателей России», которая проводится в ЮУрГУ на протяжении 7 лет, студенты уже с первого курса могут выбрать место для будущей практики и работы. Ежегодно в «Ассамблее» принимают участие порядка 90 предприятий от Калининграда до Владивостока.

Согласно федеральным правилам приема в высшие учебные заведения российские граждане, окончившие школу, могут поступить в ЮУрГУ только по результатам ЕГЭ. Россияне с ограниченными возможностями здоровья, а также граждане стран, с которыми заключено межправительственное соглашение (Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) имеют возможность сдать внутренние предметные испытания вуза. ЮУрГУ – один из немногих вузов России, где такие испытания проводятся не онлайн, а в специально оборудованной аудитории с идентификацией личности и видеофиксацией экзамена. В присутствии членов приемной комиссии испытание проводится с применением компьютерных технологий и с использованием лицензированного программного обеспечения.

«По новым правилам прием документов в вузы на бюджет на все формы обучения (очная, заочная, очно-заочная) завершается 25 июля. Абитуриентам и их родителям следует учесть этот момент», — отметила руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина.

Еще одно нововведение приемной компании 2023 года для всех российских вузов– это зачисление не по согласию, а в рамках наивысшего приоритета. Но данная система существует в ЮУрГУ на протяжении 18 лет и за это время успешно себя зарекомендовала.