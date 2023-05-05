Двое жителей Магнитогорска пострадали при пожаре в пятиэтажном доме

Пожар начался на третьем этаже хрущевки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области загорелась квартира в 5-этажном доме на улице имени газеты «Правда». Воспламенились вещи и мебель. Все было окутано дымом. Пожарным пришлось эвакуировать 18 человек.

– В результате пожара пострадали два человека, мужчина и женщина. Они получили отравление продуктами горения и были спасены из опасной зоны сотрудниками МЧС. Переданы работникам медицинской службы и доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

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