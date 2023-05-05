В Челябинске не выпустили из СИЗО обвиняемого в мошенничестве главного инженера больницы

Сотрудники ФСБ задержали главного инженера и его сообщника в ноябре. Фото: СУ СК по Челябинской области

Челябинский областной суд не разрешил выйти из-под стражи главному инженеру Областной клинической больницы 3 Вячеславу Кадочникову. Он останется в СИЗО минимум до 24 мая.

Как сообщили в пресс-службе суда, адвокат Кадочникова просил отменить предыдущее решение и назначить своему подзащитному более мягкую меру пресечения. Доводы защитника не посчитали достаточно убедительными.

Напомним, главного инженера ОКБ №3 вместе с индивидуальным предпринимателем задержали сотрудники ФСБ осенью прошлого года. Бизнесмена обвиняют в даче взятки в особо крупном размере, а сотрудника больницы — в ее получении и мошенничестве.

По версии следствия, Вячеслав Кадочников получил от предпринимателя 2,3 млн рублей. За это он в 2021 и 2022 годах завышал в документах объемы по утилизации и вывозу из больницы жидких отходов.

Примечательно, что на коррупции попался и предыдущий главный инженер ОКБ №3 Антон Губанов. Его осудили за махинации с установкой лифтов.

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