В Челябинске мужчина зарезал знакомого и уехал на машине

Раненый скончался до приезда скорой. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Тракторозаводском районе Челябинска повздорили двое парней. Один достал нож и ударил оппонента. Увидев кровь, он сел в машину и скрылся. Раненый умер до приезда скорой.

– Раскрытие преступления было поставлено на контроль руководством УМВД России по г. Челябинску. К установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемого подключились оперативники городского УМВД, – сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.

Полицейские быстро выяснили личность подозреваемого и узнали, где он живет. Парня задержали. Материалы по делу передали следователям.

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