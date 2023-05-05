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НовостиПроисшествия5 мая 2023 10:57

В Челябинске мужчина зарезал знакомого и уехал на машине

Подозреваемого оперативно задержала полиция
Олег КОСТЕНКО
Раненый скончался до приезда скорой.

Раненый скончался до приезда скорой.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Тракторозаводском районе Челябинска повздорили двое парней. Один достал нож и ударил оппонента. Увидев кровь, он сел в машину и скрылся. Раненый умер до приезда скорой.

– Раскрытие преступления было поставлено на контроль руководством УМВД России по г. Челябинску. К установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемого подключились оперативники городского УМВД, – сообщили в пресс-службе полиции Челябинска.

Полицейские быстро выяснили личность подозреваемого и узнали, где он живет. Парня задержали. Материалы по делу передали следователям.

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