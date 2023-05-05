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НовостиОбщество5 мая 2023 11:05

Стало известно, куда денутся деньги за несостоявшийся 1 мая салют в Челябинске

Деньги за несостоявшийся 1 мая салют потратят на другие мероприятия в Челябинске
Дарья МАРКОВА
Посмотреть на салют можно будет 9 Мая.

Посмотреть на салют можно будет 9 Мая.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

1 мая жителей и гостей Челябинска планировали порадовать фейерверком. Однако, из-за рекомендаций оперативного штаба его отменили. Но что будет с деньгами? Ведь контракт на проведение салютов 1 и 9 мая (2,49 млн рублей) уже разыграли.

В администрации города рассказали, что подрядчик получит оплату за фактически проведенный салют, который запланирован 9 мая. Деньги за несостоявшийся первомайский – останутся в бюджете.

– На неиспользованную сумму, за проведение праздничного фейерверка 1 мая 2023 года, контракт будет расторгнут, – сообщили КП-Челябинск в пресс-службе администрации города. – Высвободившиеся средства будут направлены в соответствии с целевым назначением – на проведение общегородских мероприятий в течение 2023 года.

Салют на 9 Мая остается в силе, он будет длиться не меньше 10 минут. Залпы растянутся на 150 метров, и их будут запускать каждую секунду. Подробнее о нем можно прочитать тут.

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