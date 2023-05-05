Вместо бараков на Свердловском проспекте в Челябинске хотят построить многоэтажки

Оба новых дома оборудуют подземными стоянками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске рядом со Свердловским проспектом собираются построить два новых жилых дома.
Здания расположатся на месте расселенных бараков, на участке между Свердловским проспектом, Проспектом Победы, улицами Островского и Каслинской.
В администрации Челябинска объявили по проекту публичные слушания. Они состоятся 8 мая.
Из опубликованных мэрией документов следует, что в каждой из новых девятиэтажен будет по подземному гаражу на 40 месит. В одном из домов вдобавок разместится детский сад на 30 мест, а к детскому саду должны прилагаться площадки для уличных прогулок. Заказчик проекта — ООО «СтройКомплект».
напомним, этим летом в Челябинске готовятся отремонтировать километр Свердловского проспекта. Заново заасфальтируют не только проезжую часть, но и тротуары.
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