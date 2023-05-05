Алексей Текслер попросил южноцральцев не жарить шашлыки и сообщать ему о горящей траве

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области обратился к жителям региона с просьбой приложить все усилия, чтобы избежать новых пожаров. Ежедневно на Южном Урале фиксируются сотни новых возгораний.

— Иногда это сознательные поджоги, — написал глава региона в своем телеграм-канале.

— Огонь не появляется из ниоткуда, а каждый новый очаг — чья-то безалаберность и неосторожность, — добавил Алексей Текслер.

Глава региона попросил южноуральцев воздержаться от выездов на шашлыки и вовремя реагировать, заметив горящую траву. Губернатор добавил, что пожарные службы работают на пределе своих возможностей. Алексей Текслер поблагодарил профессиональных огнеборцев и всех неравнодушных волонтеров, которые не остаются в стороне.

Губернатор Челябинской области призвал сразу сообщать про любые угрозы возгорания в МЧС и писать ему в социальную сеть. Отметим, по данным регионального МЧС за сутки в Челябинской области случились 21 лесной и 77 ландшафтных пожаров. В общей сложности огонь занял 500 гектаров. Большая часть возгораний произошла по вине человека.

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