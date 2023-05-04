Росмолодежь объявила грантовый конкурс для участников молодежного форума «УТРО», который пройдет в Челябинске

Фото: пресс-служба ГУМПа.

Молодые южноуральцы смогут принять участие в грантовом конкурсе с фондом более 6 миллионов рублей. Конкурс Росмолодёжь.Гранты, объявленный Федеральным агентством по делам молодёжи, состоится с 24 по 29 июня в рамках форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО». В этом году гостей форума принимает Челябинская область.

Идею проведения «УТРА» на Южном Урале губернатор региона поддержал в августе 2022 года во время встречи с молодежью в Ханты-Мансийске. Тогда Алексей Текслер принял участие в стратегической сессии, где участники форума защищали проект поддержки детских и молодежных общественных объединений, который позднее рассматривала рабочая группа Комитета Госдумы по молодежной политике.

Губернатор Челябинской области высоко оценил инициативы и отметил важность реализации проектов в том числе на территории региона.

— У нас замечательная молодежь. Ребята с одной стороны очень серьезные темы поднимают: изменения законодательной базы, которая помогала бы развивать молодежные движения, ну и плюс много разных интересных проектов, которые родились прямо здесь, потому что ребята общаются, обмениваются идеями, мыслями, – заключил Алексей Текслер. — И эти проекты будут реализовывать в наших регионах, в частности, в Челябинской области.

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