В Челябинске открылась выставка, посвященная Уральскому добровольческому танковому корпусу

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске на Кировке открылась фотовыставка «Урал – опорный край державы». Она посвящена двум юбилейным датам в истории Челябинской области: 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса и 90-летию Челябинского тракторного завода.

Объединенный государственный архив собрал уникальные кадры службы добровольцев на фронте в Великую Отечественную войну. Выставку посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В этом году глава региона выступил с инициативой установить новую памятную дату — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

— Очень важно, что у нас на центральной пешеходной улице появилась экспозиция, которая рассказывает о легендарной истории Челябинска, героях, которые в годы войны и трудились в тылу, и добровольцами уходили на фронт, — отметил Алексей Текслер. — Советую всем прийти, посмотреть и окунуться в историю.

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