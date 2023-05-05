Равнение на парад: в ОЦ № 5 прошел торжественный парад курсантов детской юридической академии

Построение, вручение погон и показательные выступления. Сегодня в образовательном центре № 5 прошел торжественный парад курсантов детской юридической академии, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Больше 350 курсантов прошли по внутренней площади #ОЦ5. Не сломила даже жара, термометр показывал больше +20 градусов. На торжественном построении вручили знаки отличия курсантам за успехи в учебе и активное участие в жизни класса и школы.

Кроме этого, на торжественном параде присутствовал единственный в регионе класс УФСБ России по Челябинской области. 4 ученика уникального специализированного класса получили звания: младший сержант, сержант и старший сержант.

Кинологическая служба ГУ МВД России по Челябинской области продемонстрировала свою работу, а служба ОМОНа устроила выставочную площадку оборудования, с которым приходится встречаться сотрудникам ежедневно.

С приветственным словом обратились представитель управления ФСБ России по Челябинской области Анастасия (фамилия остается в секрете), первый заместитель прокурора города Челябинска Марина Жутаева, депутат Челябинской городской Думы Дмитрий Григорчик и, конечно, директор образовательного центра № 5 Евгений Марченко.